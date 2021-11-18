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Giriş Tarihi: 18.11.2021 22:38 Son Güncelleme: 18.11.2021 22:39

Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 113. bölüm full izle

Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova BZÇ 113. bölüm full izle

ATV’nin reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 113. Son bölümüyle ATV ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oluyor. Dizinin bugün ekranlara gelen son bölümünü canlı izlemek isteyenler “Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle linki ve özet detayları.

Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 113. Son bölümle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin son bölümünün tamamını ATV canlı yayın üzerinden izlemek isteyerek "Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle" şeklinde araştırmaya devam ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV ile Bir Zamanlar Çukurova 113. Bölüm canlı izleme linki ve özet bilgiler şöyle;



Aşağıda yer alan link ile ATV canlı yayın üzerinden Bir Zamanlar Çukurova 113. Bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.



Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.



Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

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Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 113. bölüm full izle
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