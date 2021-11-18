Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ) 113. bölüm full izle





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.