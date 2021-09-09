Bir Zamanlar Çukurova 4.yeni sezon bu akşam başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

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