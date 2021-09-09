ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4.yeni sezon ile izleyici karşısına çıkacak. Sezon finali bölümünde eşkıyaların konağı basmasından dolayı yaşanan kargaşada konağı alevler almış ve Demir Yaman kaybolmuştu. Herkes Demir'i ararken herhangi bir iz bulunamayışından dolayı "Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü, yeni sezonda olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova'dan Murat Ünalmış ayrıldı mı?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte yeni sezondan son bilgiler.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümünde Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Ancak Demir'e dair bir iz bulamazlar.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN AYRILDI MI?
Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı.
Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.
Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır.
Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir.Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır