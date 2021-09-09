Dizi ve sinema oyuncusu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Hakan karakteri ile diziye dahil olan isim Adana'ya intikam ateşiyle birlikte geliyor. Demir ile yıllar önce yolları kesişen ancak düşman olan Hakan Gümüşoğlu, Demir'in yokluğunda Çukurova'yı birbirine katacak. Hal böyle olunca; "Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu kimdir? Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları hakkında dizinin hayranları araştırma yapıyor. İşte merak edilen bilgiler.