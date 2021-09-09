Dizi ve sinema oyuncusu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Hakan karakteri ile diziye dahil olan isim Adana'ya intikam ateşiyle birlikte geliyor. Demir ile yıllar önce yolları kesişen ancak düşman olan Hakan Gümüşoğlu, Demir'in yokluğunda Çukurova'yı birbirine katacak. Hal böyle olunca; "Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu kimdir? Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları hakkında dizinin hayranları araştırma yapıyor. İşte merak edilen bilgiler.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN GÜMÜŞOĞLU KİMDİR?
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan karakterini canlandıracak.
Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir.
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?
Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterine hayat verdi. Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.