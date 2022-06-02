Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı, ölüyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümde Hakan'ın durumu belli olacak. Bir Zamanlar Çukurova'da hiç vakit kaybetmeden ameliyat masasına yatırılan Hakan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Senaryo gereği Hakan karakterinin son nefesini vermesiyle beraber İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yeni bölümde olayın netlik kazanması bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın son üç bölümü yayınlanacak ve bunun ardından dizi final yapacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder.