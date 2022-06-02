Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık rüzgarı eserken Hakan öldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelen 139.bölümde kurşunların hedefi olan Hakan'ın acilen hastaneye kaldırılması tansiyon seviyesini yükseltecek. Dizinin fenomen takipçileri İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorgularken detaylar bu akşamki yeni bölümde belli olacak. Böylelikle Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı, ölüyor mu? Sorusu netlik kazanacak!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümde Hakan'ın durumu belli olacak. Bir Zamanlar Çukurova'da hiç vakit kaybetmeden ameliyat masasına yatırılan Hakan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Senaryo gereği Hakan karakterinin son nefesini vermesiyle beraber İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yeni bölümde olayın netlik kazanması bekleniyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın son üç bölümü yayınlanacak ve bunun ardından dizi final yapacak.
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder.
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit, Kocaeli'de dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun baba tarafı Arap kökenli anne tarafı ise Selanik göçmenidir.
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbolla da yakından ilgilendi, ligde oynadı genç millî akıma girdi. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan Çelikkol'un hayatının dönüm noktası ise Osman Sınav'la tanışması oldu.
Oyunculuk hayatına Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi adım atan İbrahim Çelikkol, daha sonra M.A.T., Keskin Bıçak ve Karadağlar gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.
16 Şubat 2012 tarihinde gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı.
İbrahim Çelikkol, 2014 yılında ekranlara gelen Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016 yılında başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırdı.
25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlendi.