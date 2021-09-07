Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezondan tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon ilk bölüm tanıtım sloganı ise "Demir'in düşmanı bu adam işte Züleyha…" olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki; Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi!