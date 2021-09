Birkan Sokullu'nun hayatı ve kariyerine dair araştırmalar sürüyor. Birçok projede rol alan ismin 21 yaşındayken annesini beyin kanaması yüzünden kaybettiği biliniyor. Öte yandan; Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldığını bilinirken pek çok dizide pek çok karaktere hayat vermiştir. Peki; Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Birkan Sokullu hayatı ve kariyeri

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Boşnak bir ailede dünyaya gelen Sokullu, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 3. oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü'nü bitiren oyuncu, 10 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Üniversite yıllarında modellik de yaptı.

21 yaşındayken annesini beyin kanaması yüzünden kaybeden ünlü isim yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı: Bir süre bazı şeyleri anlamakta güçlük çektim. Kardeşime ve babama karşı sorumluluğum beni güçlü biri yaptı. Bir noktadan sonra da bu yaşananın her an, hepimizin başına gelebileceğinin farkına varıp hayatın getirdiği şeyleri daha kolay kabullenmeye, yaşanan her şeye daha pozitif bir yerden bakmaya başladım. Şöhretin sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincindeyim. Sokullu, oyunculuğa harçlığını çıkarmak için başladı. Fakat oynadığı film ve dizilerde tecrübe kazanarak oyunculuğu mesleği haline getirdi. Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri alan Sokullu, 2008 yılında ekranlara gelen Küçük Kadınlar dizisinde üstlendiği Ayaz karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

2010 yılında Küçük Sırlar dizisinde Demir rolüyle büyük beğeni kazandı. 2012 yılında Uçurum dizisinde bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 yılında Fatih dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat verdi, ancak dizi uzun ömürlü olmadı. 2014 yılının Şubat ayında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerle birlikte rol aldı.

13 Temmuz 2012'de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandı. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve başrollerinde Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Hayat Şarkısı adlı dizide başrol olarak yer aldı. Oyuncu, Eylül 2020'den beri TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan #MasumlarApartmanı'nda #HanDerenoğlu karakterini canlandırıyor. Bir dönem Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Sokullu, şimdilerde Eda Gürkaynak ile birlikte.