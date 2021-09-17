Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

Biz Böyleyiz filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar "Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" diye araştırırken filmin yapım yılı da merak edilenler arasında yer alıyor. Hümeyra, Engin Öztürk, Boran Kuzum, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı yapım bu akşam ATV'de. İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2019 yılında çekilen ve vizyona giren Biz Böyleyiz filmi İzmir'de çekilmiştir. Filmin çekimleri Çeşme'nin Ildır Köyü'nde gerçekleştirilmiştir.