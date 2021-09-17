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Giriş Tarihi: 17.9.2021 14:04

Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

Hümeyra, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin yer aldığı Biz Böyleyiz filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. TV yayın akışında bu filmi görenler, “Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?” gibi sorulara yanıt arıyor. İlk kez bir dijital platformda yayınlanan 2019 yapımı film bu akşam ATV’de yayınlanacak. İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

Biz Böyleyiz filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar "Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" diye araştırırken filmin yapım yılı da merak edilenler arasında yer alıyor. Hümeyra, Engin Öztürk, Boran Kuzum, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı yapım bu akşam ATV'de. İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2019 yılında çekilen ve vizyona giren Biz Böyleyiz filmi İzmir'de çekilmiştir. Filmin çekimleri Çeşme'nin Ildır Köyü'nde gerçekleştirilmiştir.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

BİZ BÖYLEYİZ OYUNCULARI

Berrak Tüzünataç - Emre

Engin Öztürk - Gökçe

Şebnem Bozoklu - Dolunay

Özge Özpirinçci - Efsun

Meriç Aral - Beril

Boran Kuzum - Emrah

Hümeyra - Nezihe

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Biz Böyleyiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu!
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