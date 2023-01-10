Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde, üç çocuğu ile dul kalmış Yaşar usta ve ailesinin hikâyesini anlatılıyor. Peki, Bizim Aile filmi konusu ne? Bizim Aile filmi oyuncuları kim?

BİZİM AİLE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi İstanbul Altunizade'de 1975 yılında çekildi.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI

Münir Özkul (Yaşar Usta)

Adile Naşit (Melek)

Tarık Akan (Ferit)

Şener Şen (Şener)

Itır Esen (Alev)

Halit Akçatepe (Halit)

Ayşen Gruda (Feride)

Tuncay Akça

Cengiz Nezir

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

Nezahat Tanyeri

Talat Dumanlı

Selim Naşit Özcan