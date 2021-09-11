Boşnak Mantısı tarifi: Boşnak Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Boşnak Mantısı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Boşnak Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BOŞNAK MANTISI MALZEMELER

Hamur için:

Yarım kg un

1 adet yumurta

Yarım kahve fincanı sıvıyağ

Yeterli miktarda ılık su

Bir tutam tuz



İç malzeme için:

250 gram yağsız kıyma

1 adet soğan,

tuz,

karabiber



Üzeri için:

3 çorba kaşığı sıvıyağ

BOŞNAK MANTISI YAPILIŞI