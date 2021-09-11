Boşnak Mantısı tarifi: Boşnak Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Boşnak Mantısı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Boşnak Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.
BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
BOŞNAK MANTISI MALZEMELER
Hamur için:
- Yarım kg un
- 1 adet yumurta
- Yarım kahve fincanı sıvıyağ
- Yeterli miktarda ılık su
- Bir tutam tuz
İç malzeme için:
- 250 gram yağsız kıyma
- 1 adet soğan,
- tuz,
- karabiber
Üzeri için:
BOŞNAK MANTISI YAPILIŞI
- Hamur için unu derin bir kaba alın.
- Yumurta, sıvıyağ ve tuz ilave edin.
- Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun.
- Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirip, tekrar yoğurun.
- Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve 15 dakika daha bekletin.
- İç malzeme için kıyma, kıyılmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Bezelerin her birini ince olacak şekilde yufka büyüklüğünde açın.
- Yufkanın kenar kısmına etin üçte birini yayın.
- Orta kısmından bir delik açın ve kenar kısımlarını içe doğru rulo yapıp, simit şekli elde edin.
- Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.
- Kıymalı yufkaları iki parmak genişliğinde bıçakla kesip, yağlanmış tepsiye yan yana dizin.
- Üzerine sıvıyağ gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreğin üstü kızarana kadar pişirin.
- Sıcak olarak dilerseniz sade dilerseniz yoğurtla birlikte servis yapın.