Çakallarla Dans 4 filmi, 5 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Servet, Gökhan, Necmi ve Hikmet'in hayat mücadelesinin eğlenceli şekilde ele alındığı film komedi ve aksiyon türündedir. 2016 yılı yapımı filmde Şevket Çoruh, İlker Ayrık gibi kişiler yer alıyor. Peki; Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler?

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Murat Şeker

Türü : Aksiyon, Komedi

Oyuncular : Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu