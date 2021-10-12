Çakallarla Dans 5 filmi konusu ne? Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

2018 yılında vizyona giren Çakallarla Dans 5 filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini Murat Şeker üstlenmiştir. Peki Çakallarla Dans 5 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 konusu ve oyuncuları

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ KONUSU NE?

Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Hakan Bilgin