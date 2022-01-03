Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çakallarla Dans nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Çakallarla Dans filmi için geri sayım başladı. 2010 yılında vizyona giren yapımın ilk serisinde kahkaha dolu sahneler yer alırken filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler dikkat çekiyor. Dört kafadar arkadaşın yaşadığı macerayı anlatan yapımla ilgili olarak "Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili detaylar...

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NE?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır. Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttugu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.

Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)

Tuba Ünsal (Sinem)

Kemal Uçar (Yücel)

Erdal Tosun (Bestami Muço)

Cengiz Küçükayvaz (Adnan)

Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)

Didem Balçın (Fatma)