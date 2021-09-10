Camdaki Kız dizisi 10. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler Camdaki Kız 10. bölüm full izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Camdaki Kız dizisi 10. Bölüm izleme linki ile özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Camdaki Kız dizisinin 10. bölümünün tamamını izleyebilirsiniz…
Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır. Sedat'ın hayatındaki yerini kaybetmek istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.