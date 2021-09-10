



Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu'nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.