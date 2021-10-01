Camdaki Kız 13. bölüm full izle! Rafet’ten şaşırtan karar

Camdaki Kız dizisi 13. bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Camdaki Kız 13. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
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Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.