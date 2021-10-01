Camdaki Kız 13. bölüm full izle! Rafet’ten şaşırtan karar





CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.