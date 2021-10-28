Camdaki Kız 17.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde Koroğlu ailesi karışıyor!

Camdaki Kız 17.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde; Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman ve detayları!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (17.BÖLÜM)

Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

Camdaki Kız 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yarın Herkes Hak Ettiği Yeri Bulacak!" | Video