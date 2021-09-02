Camdaki Kız 2. sezon tanıtım fragmanı izle! Camdaki Kız ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ekranlarda geçtiğimiz sezonla adından söz ettiren Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 2. Sezon fragmanının yayınlanmasıyla beraber dikkatleri üzerine çeken yapımın bu sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan sıkı takipçileri diziyle ilgili olarak "Camdaki Kız ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin 2. Sezon ilk bölümü için tarih netleşti. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...
CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatına giriş yapmıştı. Camdaki Kız yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor.
Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.
Camdaki Kız yeni sezon başlıyor! İşte Camdaki Kız yeni sezon ilk bölüm fragmanı | Video
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.
Cana'dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecektir?
Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.