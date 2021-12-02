Camdaki Kız 22.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde beklenmedik ziyaret!

Camdaki Kız 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde; Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır. Camdaki Kız yeni bölümde işler karışacaktır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (22.BÖLÜM)

Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit olur.

Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder. Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit olur.

Camdaki Kız 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video