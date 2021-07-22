Camdaki Kız Hayri sonrası Feride hakkında flaş iddia! Camdaki Kız Nalan’ın annesi Feride ölüyor mu, diziden çıkacak mı?

FERİDE'NİN HAZİN SONU! DİZİDEN AYRILACAK MI?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabına göre; Feride karakterinin Sedat ile Nalan'ın evlenmesinden yaklaşık 1 yıl sonra kocası olan Adil Bey'in kalp krizinden hayatını kaybetmesiyle bu acıya daha fazla dayanamayarak intihar ediyor.

Gelen bu iddialar ile birlikte Camdaki Kız yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş artık zirve yaptı. Dizinin yeni sezon bölümlerinin 2021 yılının Eylül ayının sonlarında Kanal D ekranlarında yeniden sevenleriyle buluşması bekleniyor.