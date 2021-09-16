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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:22 Son Güncelleme: 16.9.2021 11:23

Cemre Baysel kimdir? Ünlü Oyuncu Cemre Baysel kaç yaşında nereli?

Cemre Baysel kimdir? Ünlü Oyuncu Cemre Baysel kaç yaşında nereli?

Baht Oyunu oyuncularından Ada rolünü canlandıran Cemre Baysel hayatı ile gündeme geliyor. İlk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştiren Baysel birçok dizi ve filmde rol almıştır. Peki Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında nereli?

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandırıyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. İşte Cemre Baysel hakkında merak edilen detaylar…

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisi ile ekranlara geldi. Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

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Cemre Baysel kimdir? Ünlü Oyuncu Cemre Baysel kaç yaşında nereli?
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