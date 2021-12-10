Cennet Çamuru tarifi! MasterChef Cennet Çamuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Cennet Çamuru tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Cennet Çamuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 kg tel kadayıf
- 250 gr tereyağı
- 700 gr Kilis kaymağı
- 400 gr toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 çorba kaşığı pudra şekeri
- 1 avuç antep fıstığı
- 200 gr kuş pisi çekilmiş Antep fıstığı
CENNET ÇAMURU YAPILIŞI:
- Kadayıflar tahta üzerinde yağa sürülmüş bıçakla 1 cm boyunda kıyılır. 50 cm çapında yuvarlak bir tepside yağ eritilir. Kırılan kadayıfla karıştırılır.
- Kadayıfın yarısı tepsiye konur. 2 su bardağı şeker kadayıfın ortasına konur. Kalan kadayıflarla şekerin üzeri kapatılır. Kadayıfın üzeri başka bir tepsi ile örtülür. Bu şekilde kısık ateşte kadayıf alttan pembeleşinceye ve şeker eriyinceye kadar pişirilir.
- 2 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı su konur ve çelik bir tencerede kaynatılarak koyu kıvamlı bir şerbet hazırlanır. Kavrulmuş kadayıfın üzerine dökülür. Karıştırılarak ateşten alınır.
- Üzerine 200 gr kuş pisi çekilmiş fıstık eklenir ve karıştırılır.
- Kadayıf tepsiye bir parmak kalınlığında yayılır.
- Üzerine boşluk bırakmadan öbek öbek kaymak konur.
- Kaymağın üzerine pudra şekeri eklenir. Dövülmüş fıstık serpilir. Tarçınla süslenir.
KAYNAK: acunn.com