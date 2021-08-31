Çerkez Tavuğu Tarifi: Çerkez Tavuğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çerkez Tavuğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?
MALZEMELER
- 500 gram tavuk göğsü
- Yeteri kadar su
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 2 dilim ekmek içi
- 1 çay bardağı mayonez
- 2 diş sarımsak, tuz
Garnitür için:
- 3'er adet orta boy patlıcan ve kabak
Kızartmak için: Sıvı yağ
ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI
- Tavuk göğsünü bir tencereye alın.
- Üzerini geçecek kadar su ve tuz ekleyip haşlayın.
- Tavuk etini tencereden alın ve elinizle incecik didikleyip, bir kaseye koyun.
- Soğuduktan sonra içine ceviz, ekmek içi, mayonez, dövülmüş sarımsak ve tuz katıp, karıştırın.
- Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
- Ayrı bir yerde, halka doğranmış patlıcanı acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin.
- Suyunu sıkıp, kağıt havlu ile kuruladıktan sonra halka doğranmış kabakla birlikte kızdırılmış sıvı yağda kızartın.
- Çerkez tavuğu ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
- Çerkez tavuğunun kıvamı koyu olursa, haşladığınız tavuk suyundan 3-4 çorba kaşığı katıp, açabilirsiniz.