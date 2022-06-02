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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:18 Son Güncelleme: 2.6.2022 15:19

Charlie’nin Çikolata Fabrikası konusu nedir? Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Charlie’nin Çikolata Fabrikası konusu nedir? Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Charlie’nin Çikolata Fabrikası konusu ile küçükten büyüğe herkesi ekran başına kilitliyor. Johnny Depp filmleri klasiklerinden biri olan bu yapım aslında bu isimle çekilmiş ikinci film. Herkesin aklında yer eden yapım Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları ile de yıllardır araştırılanlar arasında. Görsel grafikleri ile eğlenceli dakikalar sunan film bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Peki, Charlie’nin Çikolata Fabrikası nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan film bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ve hikayesi ile izleyenlerden tam not alırken küçükten büyüğe izlenen klasik yapımlardan biri haline geldi. Renkli ve görkemli bir fabrikayı gösteren büyük sahnelerin ardından "Charlie'nin Çikolata Fabrikası nerede çekildi?" sorusu gündem oluyor. İşte Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları…

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir.

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCULARI

Filmin yönetmen koltuğunda fantastik yapımların ünlü isimlerinden Tim Burton oturuyor. Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncu kadrosu şöyle:

Johnny Depp .... Willy Wonka

Freddie Highmore .... Charlie Bucket

David Kelly .... Grandpa Joe

Helena Bonham Carter .... Bayan Bucket

Noah Taylor .... Bay Bucket

Julia Winter .... Veruca Salt

AnnaSophia Robb .... Violet Beauregarde

Jordan Fry .... Mike Teavee

Philip Wiegratz .... Augustus Gloop

James Fox .... Bay Salt

Missi Pyle .... Bayan Beauregarde

Deep Roy .... Oompa-Loompa

Christopher Lee .... Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)

Adam Godley .... Bay Teavee,

Franziska Troegner .... Bayan Gloop

Francesca Hunt .... Bayan Salt

Liz Smith .... Büyükanne Georgina

Eileen Essell ....Büyükanne Josephine

David Morris .... Büyükbaba George

Geoffrey Holder .... Anlatıcı

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Roald Dahl'ın orijinal adıyla "Charlie and The Chocolate Factory" kitabından uyarlanan film İngiltere, ABD, Kanada ve Yemen'in bazı bölgelerinde çekildi. Teknolojik arka planlar yerine canlı farklı bölgeler tercih edildi.

Filmin birkaç bölümü Pinewood Road, Slough, Iver Heath'de bulunan Pinewood Stüdyolarında çekildi. Tüm Çikolata Odası ve fabrika modeli, özellikle stüdyolarda Albert R. Broccoli 007 Sahnesi'nde oluşturuldu.

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Charlie’nin Çikolata Fabrikası konusu nedir? Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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