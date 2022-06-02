Charlie’nin Çikolata Fabrikası konusu nedir? Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan film bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ve hikayesi ile izleyenlerden tam not alırken küçükten büyüğe izlenen klasik yapımlardan biri haline geldi. Renkli ve görkemli bir fabrikayı gösteren büyük sahnelerin ardından "Charlie'nin Çikolata Fabrikası nerede çekildi?" sorusu gündem oluyor. İşte Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları…
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU
Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir.
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCULARI
Filmin yönetmen koltuğunda fantastik yapımların ünlü isimlerinden Tim Burton oturuyor. Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncu kadrosu şöyle:
Johnny Depp .... Willy Wonka
Freddie Highmore .... Charlie Bucket
David Kelly .... Grandpa Joe
Helena Bonham Carter .... Bayan Bucket
Noah Taylor .... Bay Bucket
Julia Winter .... Veruca Salt
AnnaSophia Robb .... Violet Beauregarde
Jordan Fry .... Mike Teavee
Philip Wiegratz .... Augustus Gloop
James Fox .... Bay Salt
Missi Pyle .... Bayan Beauregarde
Deep Roy .... Oompa-Loompa
Christopher Lee .... Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)
Adam Godley .... Bay Teavee,
Franziska Troegner .... Bayan Gloop
Francesca Hunt .... Bayan Salt
Liz Smith .... Büyükanne Georgina
Eileen Essell ....Büyükanne Josephine
David Morris .... Büyükbaba George
Geoffrey Holder .... Anlatıcı
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI NEREDE ÇEKİLDİ?
Roald Dahl'ın orijinal adıyla "Charlie and The Chocolate Factory" kitabından uyarlanan film İngiltere, ABD, Kanada ve Yemen'in bazı bölgelerinde çekildi. Teknolojik arka planlar yerine canlı farklı bölgeler tercih edildi.
Filmin birkaç bölümü Pinewood Road, Slough, Iver Heath'de bulunan Pinewood Stüdyolarında çekildi. Tüm Çikolata Odası ve fabrika modeli, özellikle stüdyolarda Albert R. Broccoli 007 Sahnesi'nde oluşturuldu.