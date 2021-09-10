Çiçek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çiçek filmi bu akşam Tv’de!

Çiçek filmi bu akşam Show Tv'ye geliyor. Filmde Çiçek (Nisa Melis Telli), doğduğu ilk gün öz annesi İlknur'dan (Sedef Avcı ) öz babası Rıfat'ın (Emir Benderlioğlu) zorlamaları sonucu ayrılmak zorunda kalmıştır. Küçük kızın yaşamını anlatan filmle ilgili olarak "Çiçek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

ÇİÇEK FİLMİ KONUSU

Çiçek (Nisa Melis Telli), doğduğu ilk gün öz annesi İlknur'dan (Sedef Avcı ) öz babası Rıfat'ın (Emir Benderlioğlu) zorlamaları sonucu ayrılmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyden habersiz geçen seneler Çiçek'e yeni bir aile kazandırsa da doğduğu o ilk gün gibi yine yılbaşında geçirdikleri trafik kazasıyla Çiçek'in hayatı bir kez daha değişecektir. Yılbaşı ikramiyesini kazandığını öğrendiği ilk dakikalarda yaşanan kaza sonucu yeni ailesini de kaybeden Çiçek'in hayatı bu kazadan sonra nasıl şekillenecek ve en önemli soru onu Şahin (Engin Hepileri) ve Sedef'in (Başak Daşman) mi yoksa İlknur ve Rıfat'ın mı büyüteceğidir. Çiçek'in hüzünlü yaşam hikayesinin gözler önüne serilecek.

OYUNCULARI

Nisa Melis Telli,

Emir Benderlioğlu,

Sedef Avcı,

Engin Hepileri,

Başak Daşman