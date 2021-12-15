Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güldür Güldür Şov ekibinin elinden çıkan yapım komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren yapımda Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işlerin karışmasını izleyeceğiz. Yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor? İşte detaylar...

CİCİ BABAM KONUSU NE?

Komedi türündeki Cici Babam filmi, vefat eden babalarının ardından, yaşlı annelerinin cici baba haberiyle şok olan üç kardeşin macerasını işliyor. Babası ölen üç yetişkin kardeşe cici baba gelince işler karışır. Cici baba kendini üç kardeşe kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

2018 yapımı filmin yönetmenliğini Meltem Bozoflu, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin çoğu sahnesi Ege Bölgesi'nde çekildi. Muğla'da bir köy evini merkeze alan film, Muğla'nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.