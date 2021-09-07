Ciğer Sarma tarifi: Ciğer Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan Ciğer Sarma ile ilgili tarif detayları merak edilerek Ciğer Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

CİĞER SARMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CİĞER SARMA MALZEMELERİ

1 takım kuzu ciğeri (1'er adet karaciğer, ciğer ve yürek)

2 adet kuzu gömleği

Yeteri kadar su

200 gram tereyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuşüzümü

1 demet ince kıyılmış nane

Tuz, karabiber

CİĞER SARMA YAPILIŞI

Karaciğer, ciğer ve yüreğin zarını soyup, sinirlerini temizleyin. Bir tencereye alıp, üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Diğer taraftan tereyağını bir tencerede eritip, dolmalık fıstığı kavurun. İnce kıyılmış soğanı ilave edip, kavurmaya devam edin. Pirinci de ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, ocağın altını kapatın. Ayrı bir tencerede 3 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suya haşlanmış ciğer, karaciğer, yürek, kuşüzümü ve pirinç karışımını dökün. Tencerenin ağzı kapalı olarak ağır ateşte pişirin ve 20 dakika demlendirin. Naneyi ilave edin ve karıştırın. Kuzu gömleğini sıcak suya batırın ve 5-10 dakika bekletip çıkarın. Düz bir zemine serin ve 10 parçaya bölün. Ciğerli harcı her bir gömlek parçasının içine paylaştırın. Daha sonra dolma şeklinde sarın ve fırın tepsisine dizin. Üzerine 1 su bardağı su gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.