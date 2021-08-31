Ciğer Tava Tarifi: Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
CİĞER TAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?
MALZEMELER
- 1 kg dana ciğeri
- 3 su bardağı un
- Yeteri kadar tuz
Kızartmak için:
Servis için:
CİĞER TAVA YAPILIŞI
- Ciğerin zarını çıkarıp, ince yaprak şeklinde kesin.
- Süzgece alıp, 5-10 dakika dinlendirin.
- Daha sonra 8 saat buzdolabında bekletip, sonrasında unlayın.
- Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın.
- Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın.
- Ciğeri süzgeç yardımıyla sıvı yağdan alın.
- Acı biber ile birlikte servis yapın.