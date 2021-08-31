Ciğer Tava Tarifi: Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

CİĞER TAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

1 kg dana ciğeri

3 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

Bol sıvı yağ

Servis için:

Kızartılmış acı biber

CİĞER TAVA YAPILIŞI