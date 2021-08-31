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Giriş Tarihi: 31.8.2021 22:59 Son Güncelleme: 31.8.2021 22:59

Ciğer Tava Tarifi: Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ciğer Tava Tarifi: Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Ciğer Tava yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

CİĞER TAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 1 kg dana ciğeri
  • 3 su bardağı un
  • Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

  • Bol sıvı yağ

Servis için:

  • Kızartılmış acı biber

CİĞER TAVA YAPILIŞI

  1. Ciğerin zarını çıkarıp, ince yaprak şeklinde kesin.
  2. Süzgece alıp, 5-10 dakika dinlendirin.
  3. Daha sonra 8 saat buzdolabında bekletip, sonrasında unlayın.
  4. Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın.
  5. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın.
  6. Ciğeri süzgeç yardımıyla sıvı yağdan alın.
  7. Acı biber ile birlikte servis yapın.
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Ciğer Tava Tarifi: Ciğer Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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