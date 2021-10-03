Çöpçüler Kralı filmi, 3 Ekim Pazar akşamı sinemaseverler ile Show Tv ekranlarında buluşacak. Mahallenin çöpçüsü Apti Şakrak'ın Hacer'e olan aşkını konu alan film 1977 yılı yapımıdır. Mahallenin çöpçüsü Apti Hacer'e aşıktır ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirecektir. Peki; Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir? Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kimler?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur -Tüp Kuyruğundaki Adam
Ali İnce - Hacer'in En Küçük Abisi