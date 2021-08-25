Crema Catalana nasıl yapılır? MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri

CREMA CATALANA YAPILIŞI

Süt, çubuk tarçın, limon kabuğu, vanilya ve portakal kabuğunu tencereye alıp 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir yerde mısır nişastası, tozşeker ve yumurtayı iyice Krema kıvamına gelince, kaynayan azar azar bitene dek ekleyip sürekli karıştırın. Ocağa alıp, 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis kaselerine pay edip, donana dek buzdolabında dinlendirin. Üzeri için tozşekeri tavaya alıp, karamelize olana karıştırarak pişirin. Kaselerin

üzerine döküp servis yapın.