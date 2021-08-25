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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:36

Crema Catalana nasıl yapılır? MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri

Crema Catalana nasıl yapılır? MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri

MasterChef yarışmacıları yeni bölümde dünya mutfağından lezzetlerle birbiriyle yarıştı. Tatlı bölümünde İspanyol mutfağının sütlü tatlısı olan Crema Catalana yer alırken bu tatlının tarifi gündemde yer aldı. Creme brulee tatlısına benzeyen bu lezzet, Crema Catalana nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. İşte MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri!

25 Ağustos Çarşamba MasterChef yayınında tatlı bölümünde yer alan Crema Catalana tarifi bugün araştırmaların odağında yer alıyor. Pek çok televizyon izleyicisi Crema Catalana nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. MasterChef yemek tarifleri arasında yer alan Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri haberimizde.

CREMA CATALANA MALZEMELERİ

2 kahve fincanı süt,

1 adet çubuk tarçın

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı vanilya

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çay fincanı tozşeker

4 adet yumurta sarısı

Üzeri için: 4 çorba kaşığı toz şeker

CREMA CATALANA YAPILIŞI

Süt, çubuk tarçın, limon kabuğu, vanilya ve portakal kabuğunu tencereye alıp 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir yerde mısır nişastası, tozşeker ve yumurtayı iyice Krema kıvamına gelince, kaynayan azar azar bitene dek ekleyip sürekli karıştırın. Ocağa alıp, 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis kaselerine pay edip, donana dek buzdolabında dinlendirin. Üzeri için tozşekeri tavaya alıp, karamelize olana karıştırarak pişirin. Kaselerin

üzerine döküp servis yapın.

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Crema Catalana nasıl yapılır? MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri
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