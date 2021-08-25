Crema Catalana nasıl yapılır? MasterChef Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri

25 Ağustos Çarşamba MasterChef yayınında tatlı bölümünde yer alan Crema Catalana tarifi bugün araştırmaların odağında yer alıyor. Pek çok televizyon izleyicisi Crema Catalana nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. MasterChef yemek tarifleri arasında yer alan Crema Catalana tarifi ve Krem Katalan malzemeleri haberimizde.
CREMA CATALANA MALZEMELERİ
2 kahve fincanı süt,
1 adet çubuk tarçın
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 çay kaşığı vanilya
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 çay fincanı tozşeker
4 adet yumurta sarısı
Üzeri için: 4 çorba kaşığı toz şeker
CREMA CATALANA YAPILIŞI
Süt, çubuk tarçın, limon kabuğu, vanilya ve portakal kabuğunu tencereye alıp 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir yerde mısır nişastası, tozşeker ve yumurtayı iyice Krema kıvamına gelince, kaynayan azar azar bitene dek ekleyip sürekli karıştırın. Ocağa alıp, 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis kaselerine pay edip, donana dek buzdolabında dinlendirin. Üzeri için tozşekeri tavaya alıp, karamelize olana karıştırarak pişirin. Kaselerin
üzerine döküp servis yapın.