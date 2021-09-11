Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı? (Alibey Adası) Cunda Adası nasıl gidilir?

Cunda Adası, Masterchef 2021 son bölümle birlikte gündeme geldi. Adaya ilişkin detayları merak edenler yoğun şekilde "Cunda Adası nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Cunda Adası ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;
MasterChef bu hafta Cunda Ayvalık'ta çekildi. Cunda adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor.
Alibey Adası ya da Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. (1. Gökçeada, 2. Bozcaada, 3. Uzunada) Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.
Alibey Adası önce Cunda ve Moshonisia (Kokuluada) isimleriyle tanınıyordu. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının bu bölgeye ait olduğu tahmin edilmektedir.
Adanın nüfusu 2000 yılı itibarıyla 3.000'dir. Ancak bu rakam yazın 20.000'e kadar çıkabilir. Adanın nüfusunun çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi zamanında göç eden Türklerden oluşmaktadır. Bu yüzden adanın yaşlı nüfusunun çoğu Yunancayı bilmektedir. Son yıllarda ada nüfusu, emeklilik günlerini sakin bir yörede geçirmek isteyen büyük şehir sakinleri tarafından arttırılmıştır.
Adaya gitmek için öncelikle gidilmesi gereken Ayvalık. Ayvalık'a birçok ilden çeşitli ulaşım imkanları bulunuyor. Ayvalık'a hava yolu aracılığıyla gitmek istiyorsanız Balıkesir Ederemit Kocaseyit Havalimamı'na inmeniz gerekiyor.
Hava yolculuğunun yanı sıra İstanbul Yenikapı'dan kalkan İDO seferleri ile de yaklaşık bir 2 saatlik sürenin sonunda Bandırma'ya, oradan da 3-4 saatlik bir kara yolculuğu ile Ayvalık'a ulaşılır. İstanbul ila Ayvalık arası yaklaşık 5 saat sürerken bu sürede kat edilen mesafe 528 km.
Ada, İzmir'e ise 156 km uzaklıkta.
Ayvalık'tan Cunda'ya gitmek için 2 alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden ilki her 30 dakikada bir belediyeye ait, sabah 6:30 ila 1:00 arasında hizmet veren otobüsler. Diğer alternatif ise feribot. Ayvalık'taki limandan her saat başı kalkan feribotlar aracılığıyla Cunda'ya ulaşım sağlanabilir.