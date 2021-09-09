Dana Carpaccio tarifi: Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dana Karpaçyo yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.
DANA KARPAÇYO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
DANA KARPAÇYO MALZEMELERİ
- 200 gr. dana bonfile
- 2 yemek kaşığı balzamik sirke
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Dilediğiniz miktarda deniz tuzu
- Karabiber
- Hardal
- Roka
- Çıtır parmesan
DANA KARPAÇYO YAPILIŞI
- Bonfileyi yumuşak haliyle ince ince dilimlemek mümkün olmadığından, mutlaka dondurucuda bekletin.
- Bonfileyi dondurucuda bir saat kadar beklettikten sonra çıkarıp dilimleyip dövün.
- Tüm dilimleri bir tabağa dizin.
- Deniz tuzu ve karabiberi serptikten sonra balzamik sirke ve zeytinyağını bonfile dilimlerinin üzerine gezdirin.
- Tabağın tam ortasına roka yerleştirin.
- Küçük bir teflon tavanın üzerini toz parmesan ile kaplayıp parmesanın çıtır hale gelip birbirine yapışmasını sağlıyın.
- Tüm malzemeyi rulo olacak şekilde sarıp üzerine hardal ve tekrar zeytinyağı ekleyin.
- Dilimleyerek servis edin.