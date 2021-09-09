Dana Carpaccio tarifi: Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dana Karpaçyo yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

DANA KARPAÇYO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

DANA KARPAÇYO MALZEMELERİ

200 gr. dana bonfile

2 yemek kaşığı balzamik sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dilediğiniz miktarda deniz tuzu

Karabiber

Hardal

Roka

Çıtır parmesan

DANA KARPAÇYO YAPILIŞI