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Giriş Tarihi: 9.9.2021 22:55 Son Güncelleme: 9.9.2021 22:55

Dana Carpaccio tarifi: Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dana Carpaccio tarifi: Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde İtalyan mutfağı konseptiyle menü oluşturuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırladığı menüde yer alan Dana Carpaccio ile ilgili olarak evde kendisi de hazırlamak isteyenler Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Dana Carpaccio nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Dana Karpaçyo yemeği MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında yer aldı. Bu gelişme sonrasında Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

DANA KARPAÇYO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

DANA KARPAÇYO MALZEMELERİ

  • 200 gr. dana bonfile
  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Dilediğiniz miktarda deniz tuzu
  • Karabiber
  • Hardal
  • Roka
  • Çıtır parmesan

DANA KARPAÇYO YAPILIŞI

  1. Bonfileyi yumuşak haliyle ince ince dilimlemek mümkün olmadığından, mutlaka dondurucuda bekletin.
  2. Bonfileyi dondurucuda bir saat kadar beklettikten sonra çıkarıp dilimleyip dövün.
  3. Tüm dilimleri bir tabağa dizin.
  4. Deniz tuzu ve karabiberi serptikten sonra balzamik sirke ve zeytinyağını bonfile dilimlerinin üzerine gezdirin.
  5. Tabağın tam ortasına roka yerleştirin.
  6. Küçük bir teflon tavanın üzerini toz parmesan ile kaplayıp parmesanın çıtır hale gelip birbirine yapışmasını sağlıyın.
  7. Tüm malzemeyi rulo olacak şekilde sarıp üzerine hardal ve tekrar zeytinyağı ekleyin.
  8. Dilimleyerek servis edin.

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Dana Carpaccio tarifi: Dana Karpaçyo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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