Dana Yanağı tarifi: Dana Yanağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dana Yanağı tarifi merak konusu olarak Dana Yanağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DANA YANAĞI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

DANA YANAĞI MALZEMELER

1 kg dana yanak (iri parçalar halinde doğranmış)

5 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım kg arpacık soğan

3-4 diş sarımsak, 750 ml kırmızı şarap

2 litre et suyu, 3 dal kekik

3 çorba kaşığı file badem

1 paket frenk soğanı

Baharat kesesi için:

6 dal kekik

1'er çay kaşığı tane karabiber ve kişniş tohumu

5-6 adet karanfil, 1 çay kaşığı pul biber

1'er çorba kaşığı ardıç meyvesi ve kuş üzümü

DANA YANAĞI YAPILIŞI

Dana yanakları çorba kaşığı zeytinyağı ile yağladığınız yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, önlü arkalı kızartın. Baharat kesesini hazırlamak için tüm malzemeyi küçük bir tülbent parçasına koyup, kese yapın ve ağzını sıkıca bağlayın. Kalan zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış arpacık soğanları ve kıyılmış sarımsağı renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine şarabı ve baharat kesesini ekleyin ve yarı yarıya suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra 2 litre sıcak et suyu katın. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca dana yanakları içine koyun ve 5 dakika pişirip ocaktan alın. Suyuyla birlikte bir fırın kabına aktarın. Üzerini hava almayacak şekilde alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 3 saat pişirin. Üzerine file badem ve kıyılmış Frenk soğanı serperek servis edin.