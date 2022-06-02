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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:41 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:41

Denizden Gelen filmi konusu ne, oyuncuları kim? Denizden Gelen oyuncu kadrosunda kim kimdir?

Denizden Gelen filmi konusu ne, oyuncuları kim? Denizden Gelen oyuncu kadrosunda kim kimdir?

2010 yılında vizyona giren Denizden Gelen filmi bu akşam ATV’de yayınlanacak. Filmde Polis memuru olan Halil (Onur Saylak) görev esnasında çatışmada bir kaçak göçmeni vurur. Yargılaması devam ederken Dalyan’a baba ocağına döner. İnsan kaçakçılığı yapan tekne Aşı Koyu açıklarında batar. İşte Denizden Gelen filmi konusu ve oyuncuları

Denizden Gelen filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. ATV'de yayınlanacak olan film hakkında detaylar akşam saatlerinde araştırılacak. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yayınlanacak olan film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Denizden Gelen filmi konusu ne, oyuncuları kim?

DENİZDEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?

Polis memuru olan Halil (Onur Saylak) görev esnasında çatışmada bir kaçak göçmeni vurur. Yargılaması devam ederken Dalyan'a baba ocağına döner. İnsan kaçakçılığı yapan tekne Aşı Koyu açıklarında batar. Kaçakçılardan bazıları ölürken bazıları da kurtulur. Kurtulan kaçaklardan biri olan Jordan'ı(Jordan Boyner) Halil bulur. Hastaneye getirir. Hastanede hemşire olan Yaren (Ahu Türkpençe) Halil'in Jordan ile iletişim kurması için baskı yapar. Jordan'ın babası Yunanistan'da kaçak olarak çalışan bir işçidir.Halil Jordan'ın babasını bulmak için yardım eder. Dalaman Belediyesi Halkla İlişkiler servisi'nde çalışan Melek Dinç ise Jordan'ı himayesine alan ve ona annelik yapan Ganalı kaçak bir göçmendir.

DENİZDEN GELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Onur Saylak, Sümer Tilmaç, Ahu Türkpençe

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Denizden Gelen filmi konusu ne, oyuncuları kim? Denizden Gelen oyuncu kadrosunda kim kimdir?
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