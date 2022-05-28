Direniş Karatay konusu nedir? Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu gece saat 00.30'da izleyicisi ile buluşacak Direniş Karatay konusu ile tarih sayfalarını andırıyor. Moğol istilasının baskısını artırdığı bir dönemde Celaleddin Karatay halkı birlik ve beraberlik için topluyor. Direniş Karatay oyuncuları arasında usta oyuncular yer alırken popüler isimler de onlara eşlik ediyor. Macera, aksiyon ve tarih türündeki film izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Direniş Karatay nerede çekildi? İşte cevaplar…