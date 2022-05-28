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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:27 Son Güncelleme: 28.5.2022 14:30

Direniş Karatay konusu nedir? Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Direniş Karatay konusu nedir? Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Direniş Karatay filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 2018 yapımı filmim yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Usta oyuncuları ve yeni yüzleri bir araya getiren yapım Karatay Üniversitesi başkanlığında çekildi. Alaattin Keykubat sonrası dönemi anlatan Direniş Karatay konusu ile tarihi filmler arasında beğenilen bir noktada. Peki, Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar…

Bu gece saat 00.30'da izleyicisi ile buluşacak Direniş Karatay konusu ile tarih sayfalarını andırıyor. Moğol istilasının baskısını artırdığı bir dönemde Celaleddin Karatay halkı birlik ve beraberlik için topluyor. Direniş Karatay oyuncuları arasında usta oyuncular yer alırken popüler isimler de onlara eşlik ediyor. Macera, aksiyon ve tarih türündeki film izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Direniş Karatay nerede çekildi? İşte cevaplar…

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.

Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI

Mehmet Aslantuğ

Fikret Kuşkan

Yurdaer Okur

Alperen Duymaz

Burcu Özberk

Nefise Karatay

Volkan Keskin

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Direniş Karatay konusu nedir? Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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