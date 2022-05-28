Direniş Karatay konusu nedir? Direniş Karatay oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu gece saat 00.30'da izleyicisi ile buluşacak Direniş Karatay konusu ile tarih sayfalarını andırıyor. Moğol istilasının baskısını artırdığı bir dönemde Celaleddin Karatay halkı birlik ve beraberlik için topluyor. Direniş Karatay oyuncuları arasında usta oyuncular yer alırken popüler isimler de onlara eşlik ediyor. Macera, aksiyon ve tarih türündeki film izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Direniş Karatay nerede çekildi? İşte cevaplar…
DİRENİŞ KARATAY KONUSU
Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.