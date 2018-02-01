Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Önceki sezonlarda Diriliş Ertuğrul 'da rol alan Kaan Taşaner, şu sıralar yine TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kut-ül Amare dizisinde rol almaktadır. Bu yüzden Hayma Ananın bu isteğinin olması mümkün değildir.

OSMAN GAZİYİ HAYME ANA YETİŞTİRDİ

Ertuğrul Gazi'nin mensup olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeği olan Karakeçili Aşireti 13.yy'ın başlarında Horasan'ın Mahami şehrinden ayrılıp ; Erzincan-Ahlat ve Van yörelerine yerleşirler (1224). Bu sırada aşiretin başında Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp ( Süleyman Şah) bulunmaktadır. Moğol saldırısından rahatsız olan aşiret , buradan güneye doğru ilerleyerek bugünkü Suriye topraklarına varırlar. Gündüz Alp ,Fırat Nehri'ni geçerken atının tökezlemesi sonucu düşer ve boğulur. Gündüz Alp'in oğullarından ikisi Sungur Tekin ve Gündoğdu bu olayı uğursuzluk sayarak geri dönerler. Diğer kardeşlerden Ertuğrul henüz 12 yaşında , Dündar ise daha küçüktür. Aşiretin ileri gelenleri törelere uyarak Gündüz Alp'in eşi HAYME ANA'yı aşiretin başına geçirirler. Aşireti kocası ile beraber idare ettiği için engin bilgi ve tecrübeye sahiptir. 400çadırlık aşireti ile Anadolu'ya geçer.

Burada Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat , aşireti Ankara civarında Karacadağ eteklerine yerleştirir. Hayme Ana , aşireti ile uzun zaman orada kalır. Yöreye kendi adı (bugünkü HAYMANA) verilir. Oğlu Ertuğrul'u büyütür ve yetiştirir. Aşiret reisliğini ona devreder. Genç aşiret reisi Ertuğrul , Selçuklular safında savaşlara katılır ve büyük kahramanlıklar gösterir. Ertuğrul'a Beylik ünvanı verilir ve Uç Beyi olarak batıya gönderilir. Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı Aşireti Söğüt'ü kışlık , Domaniç Yaylası'nı yazlık olarak kullanmaya başlar. Hayme Ana torunlarının yetişmesi için çalışmaktadır. Özellikle Osman Gazi'nin bakımı , yetiştirilmesi Hayme Ana'ya kalmıştır. Yayladaki çamlarda beşik kurarak Osman'ı sallar ona ninniler söyler.