Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?
Çarşamba akşamının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, 104. son bölümü ile izleyici tarafından heyecan ile bekleniyor. Karacahisar Kalesi zaferinin ardından Kayı obasını kötü günler bekliyor. Peki Diriliş Ertuğrul 104. yeni son bölümde neler olacak? Hülya Darcan'ın canlandırdığı Hayme Ana karakteri ölecek mi?
TRT 1 ekranlarının nefes kesen dizisi Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü ile heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 104. bölüm 2. Fragmanının yayınlanması ile birlikte ''Hayme Ana ölecek mi'' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Hülya Darcan diziden ayrılacak mı?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK? (TAHMİNLER)
Ertuğrul Bey, Alpleriyle istişare ediyor. Karacahisar Kalesi'ne Nikea'nın elçileri barış için beyaz bayrak ile gelir ve kaleyi teslim almak istediklerini söyler.
Ertuğrul "Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi sonrada kan dökmeyi göze alacaksınız" diyerek kaleyi kati suretle vermeyecektir.