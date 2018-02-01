Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Çarşamba akşamının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, 104. son bölümü ile izleyici tarafından heyecan ile bekleniyor. Karacahisar Kalesi zaferinin ardından Kayı obasını kötü günler bekliyor. Peki Diriliş Ertuğrul 104. yeni son bölümde neler olacak? Hülya Darcan'ın canlandırdığı Hayme Ana karakteri ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

TRT 1 ekranlarının nefes kesen dizisi Diriliş Ertuğrul 104. son bölümü ile heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 104. bölüm 2. Fragmanının yayınlanması ile birlikte ''Hayme Ana ölecek mi'' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Hülya Darcan diziden ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK? (TAHMİNLER)

Ertuğrul Bey, Alpleriyle istişare ediyor. Karacahisar Kalesi'ne Nikea'nın elçileri barış için beyaz bayrak ile gelir ve kaleyi teslim almak istediklerini söyler.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Ertuğrul "Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi sonrada kan dökmeyi göze alacaksınız" diyerek kaleyi kati suretle vermeyecektir.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Fakat Karacahisar Kalesi tarihte tekrar kaybedilecektir.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Fetih haberi herkese yayılır. Karacahisar Kalesi artık Kayılarındır. Ertuğrul Bey ve Alpleri şükür namazı kılarlar.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

İBNÜ'L-ARABİ GERİ DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul'un 104. yeni bölümü ile İbnü'l-Arabî geri dönüyor. Ertuğrul Bey İbnü'l-Arabî'yi ''"Nice vakittir gözlerimiz yollarınızı gözlerdi. Gönlümüz; cemalinizi, şifalı kelamlarınızı özlerdi.'' sözleri ile karşılıyor.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Kaleden kaçan Ares, Titan'ın yanına sığınıyor. Ares ve Titan Bilecik'te ordu ile kaleyi geri almak için istişare ediyor.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

ATSIZ, ARES VE TİTAN'I BULUYOR

Ertuğrul Bey'in emri ile Atsız, Karacahisar Kalesi'ne gelen Nikea'nın elçisi ve askerlerini takip ediyor.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Diziye konuk oyuncu olarak katılan Orhan Kılıç, Atsız karakteri ile izleyicinin en sevdiği isimlerden birisi oldu. Yayınlanan 104. bölüm fragmanının ardından başarılı isimin dizideki akıbeti merak ediliyor.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Atsız bey oradan sağ kurtulup Ares'in planlarını Ertuğrul Bey'e anlatmak için sabırsızlanırken tahminlere göre işler yolunda gitmeyecektir.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

HAYME ANA ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 104. bölüm 2. fragmanı herkesi şaşırttı. Hayma Ananın ''Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır'' sözleri nedeniyle başarılı ismin dizideki akıbeti merak konusu oldu.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Hayme Ana, Ertuğrul Bey'e vasiyeti olarak son kez tüm oğullarını Sungurtekin, Gündoğdu ve Dündar'ıbir arada görmek istediğini söyledi.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

Önceki sezonlarda Diriliş Ertuğrul'da rol alan Kaan Taşaner, şu sıralar yine TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kut-ül Amare dizisinde rol almaktadır. Bu yüzden Hayma Ananın bu isteğinin olması mümkün değildir.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

OSMAN GAZİYİ HAYME ANA YETİŞTİRDİ

Ertuğrul Gazi'nin mensup olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeği olan Karakeçili Aşireti 13.yy'ın başlarında Horasan'ın Mahami şehrinden ayrılıp ; Erzincan-Ahlat ve Van yörelerine yerleşirler (1224). Bu sırada aşiretin başında Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp ( Süleyman Şah) bulunmaktadır. Moğol saldırısından rahatsız olan aşiret , buradan güneye doğru ilerleyerek bugünkü Suriye topraklarına varırlar. Gündüz Alp ,Fırat Nehri'ni geçerken atının tökezlemesi sonucu düşer ve boğulur. Gündüz Alp'in oğullarından ikisi Sungur Tekin ve Gündoğdu bu olayı uğursuzluk sayarak geri dönerler. Diğer kardeşlerden Ertuğrul henüz 12 yaşında , Dündar ise daha küçüktür. Aşiretin ileri gelenleri törelere uyarak Gündüz Alp'in eşi HAYME ANA'yı aşiretin başına geçirirler. Aşireti kocası ile beraber idare ettiği için engin bilgi ve tecrübeye sahiptir. 400çadırlık aşireti ile Anadolu'ya geçer.

Burada Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat , aşireti Ankara civarında Karacadağ eteklerine yerleştirir. Hayme Ana , aşireti ile uzun zaman orada kalır. Yöreye kendi adı (bugünkü HAYMANA) verilir. Oğlu Ertuğrul'u büyütür ve yetiştirir. Aşiret reisliğini ona devreder. Genç aşiret reisi Ertuğrul , Selçuklular safında savaşlara katılır ve büyük kahramanlıklar gösterir. Ertuğrul'a Beylik ünvanı verilir ve Uç Beyi olarak batıya gönderilir. Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı Aşireti Söğüt'ü kışlık , Domaniç Yaylası'nı yazlık olarak kullanmaya başlar. Hayme Ana torunlarının yetişmesi için çalışmaktadır. Özellikle Osman Gazi'nin bakımı , yetiştirilmesi Hayme Ana'ya kalmıştır. Yayladaki çamlarda beşik kurarak Osman'ı sallar ona ninniler söyler.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?

HAYME ANA NASIL ÖLDÜ?

öredeki Beşik Çamı diye anılan çam , Domaniç İlçesi'ne bağlı Domur Köyü'ndedir. Ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu ile kaderini birleştirmişçesine yerde cansız yatmaktadır.

Hayme Ana bir yayla dönüşü Çarşamba Köyü'nde vefat eder.

Diriliş Ertuğrul 104. son bölüm herkesi üzdü! - Hayme Ana ölecek mi?