Baycu Noyan kimdir? - Diriliş Ertuğrul 116. son bölümde flaş gelişme!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da yeni dönüm başlıyor. Yapımcı ekipten gelen resmi açıklamanın ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm ile Baycu Noyan (Barış Bağcı) geri dönüyor. Bu gelişmelerin ardından ‘Baycu Noyan kimdir’ sorusunun yanıtı dizinin başlaması ile en çok araştırılan konuların başında yer alacak. Peki Diriliş Ertuğrul 116. Son bölümde neler yaşanacak? Baycu Noyan’ın intikam planı nedir?

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:58

Ertuğrul Beyin en büyük düşmanı Baycu Noyan, ordusu ile birlikte geri dönüyor. Uzun bir süredir diziye geri döneceği konuşulan Baycu Noyan (Barış Yağcı) yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. 'Baycu Noyan kimdir' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 116. Son bölüm büyük heyecana sahne olacak. Ertuğrul eski düşmanları Günalp ve Ares ile birlikte gücüne güç kattı. İşte Diriliş Ertuğrul 116. Bölümünde yaşanacak gelişmeler…

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem resmen başladı. Bu bölümde dizi yepyeni bir dekor ve konsept ile izleyici ile bulaşacak.