Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı heyecanlandırdı! ŞİMDİ İZLE

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Geçtiğimi hafta yayınlanan bölümün ardından bir sonraki bölüm fragmanının verilmemesi nedeniyle izleyici bir hayli meraklandı. Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı dün akşam ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in ''yarın cenk günüdür'' sözü heyecanı giderek arttırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE

20 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul Bey'in ''Türkler ile bozkırda cenk etmek surların ardından hile çevirmeye benzemez'' sözü izleyenleri heyecanlandırdı.

İşte herkesin merakla beklediği 99. son bölüm fragman;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU?

Geçtiğimiz haftalarda Diriliş Ertuğrul'un Riva'daki setinde yangın çıkmış ve kostümler büyük hasar görmüştü. Bu nedenle setlere bir süre ara verilmişti. Diriliş hayranlarının beklediği açıklama ise geldi.

Yapılan açıklamada ''Önceki hafta plotomuzda meydana gelen yangının, çekim koşullarımızı zorlaştırması nedeniyle bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldı. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.'' denildi.

Diriliş 'Ertuğrul' heyecan ve aksiyon dolu 99. bölümüyle 20 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.

MEHMET BOZDAĞ TEŞEKKÜR ETTİ

B'de 20,54 reyting ve 39,91 share, TOTAL'de 16,52 reyting ve 33,79 share oranlarıyla yeni bir rekor kırdı.

En yakın rakibi "Meryem" dizisini reytinglerde ikiye katlayan 'Diriliş Ertuğrul'un özet bölümü de ikinci sırada yer aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'dan tarihi rekor. Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.