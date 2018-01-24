Bugün Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde diziden ayrılıyorlar!

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenen savaş resmen başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu. Bu bölümde diziden ayrılan oyuncular arasında 3 yeni isim daha ekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul’da 103. yeni bölüm fragmanında neler yaşandı? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin meraklı bekleyişi başladı. Samsa, Bahadır Bey, Karaca Hatun ve Sancar'ın ardından diziye 3 oyuncu daha veda edecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde neler olacak? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? TAHMİNLER

Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi baskını öncesi namaz kılarak dua ediyorlar.

Bahadır ve Sancar'ın kellesini alan Ertuğrul Bey, Atsız'ın yanına gider. Gizli geçidin olduğu yerde yeni bir plan kurarak tüm stratejiyi değiştirirler.

Ertuğrul Bey ve Alpleri Ares ve askerlerinin sarhoşluğundan faydalanıp kaleye gizli geçitten girer.

Atsız kale baskınından önce Titan'ın askerlerini öldürür. Titan ise oradan bir korkak gibi kaçar ve gider. Böylece Ares'in hiçbir şeyden haberi olmayacaktır.

Ertuğrul'un öldüğünü düşünen Tekfur Ares, Karacahisar Kalesi'nde şölen düzenler. Kalede büyük bir kutlama gerçekleşir.

Karacahisar Kalesi'nde yeni bölümde muhteşem bir cenk olacaktır.

Ares Ertuğrul'un ölmediğini ve kaleyi bastığını görünce şok olur.

Ertuğrul Bey, Ares'in kellesini alır ve daha sonra Karacahisar Kalesi'ni ele geçirir.

Ares'in el koyduğu ve ayaklarının altına aldığı pusatına kavuşmuştur.

3 OYUNCU DİZİYE VEDA EDİYOR! BİRİSİ ÇOK ÜZECEK

Ertuğrul Postoğlu (Bahadır Bey), Gürbey İleri (Sancar), Aslıhan Güner (Karaca Hatun) ardından gelecek bölümde diziye iki oyuncu daha veda ediyor.

1- ) Ertuğrul Bey, çok istediği Karacahisar Kalesi'ni ele geçiriyor. Tekfur Ares'in kellesini alarak obaya geri dönüyor. Böylece Ares karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cemal Hünal, diziye veda ediyor.

2- ) Bir diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu.

ATSIZ BEY DİZİDEN AYRILIYOR!

Diziye katıldığı günden bu yana Atsız karakteri ile izleyiciye kendini sevdiren Orhan Kılıç da diziden ayrılıyor.

Konuk oyuncu olarak Diriliş Ertuğrul'a katılan Kılıç'ın, Karacahisar Kalesi'nin alınmasının ardından Aksakallıların yanına dönmesi bekleniyor.

