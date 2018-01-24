Bugün Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde diziden ayrılıyorlar!
Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenen savaş resmen başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu. Bu bölümde diziden ayrılan oyuncular arasında 3 yeni isim daha ekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul’da 103. yeni bölüm fragmanında neler yaşandı? İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin meraklı bekleyişi başladı. Samsa, Bahadır Bey, Karaca Hatun ve Sancar'ın ardından diziye 3 oyuncu daha veda edecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde neler olacak? İşte detaylar...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? TAHMİNLER
Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi baskını öncesi namaz kılarak dua ediyorlar.
Bahadır ve Sancar'ın kellesini alan Ertuğrul Bey, Atsız'ın yanına gider. Gizli geçidin olduğu yerde yeni bir plan kurarak tüm stratejiyi değiştirirler.