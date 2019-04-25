Diriliş Ertuğrul final öncesi şok gelişme yaşanıyor! Bamsı ölecek mi? İşte Diriliş'ten bu sezon ayrılacak oyuncular
TRT 1 ekranlarının aksiyon dolu dizisinde heyecan giderek artıyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting sonuçlarında zirveden düşmeyen dizinin gelecek bölümünde yaşanacak gelişmeler büyük merak konusu oldu. Final bölümü için de geri sayım başlarken Ertuğrul Bey, düşmanlarının kellesini de tek tek alıyor. Öte yandan Diriliş Ertuğrul’da önümüzdeki günlerde flaş bir gelişme yaşanacak. Peki Bamsı ölecek mi? Hangi oyuncular diziden ayrılacak? İşte Diriliş Ertuğrul’un 145. son bölümü ile ilgili tüm detaylar!
Diriliş Ertuğrul'un final yapacağının ortaya çıkması dizinin hayranlarını üzmüştü. Final bölümü için geri sayım başlarken kalan bölümlerde izleyicileri ağlatan sahnelerin daha da fazlalaşacağı tahmin ediliyor. Yayınlanan 145. yeni bölüm fragmanının artından heyecan da arttı. 24 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak 145. Son bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'da neler olacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145. SON BÖLÜMDE FLAŞ GELİŞME!
Diriliş Ertuğrul'da heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölüm öncesi merak edilen tüm soruların yanıtını burada bulabilirsiniz.
İşte yaşanacak gelişmeler ve bu sezon diziye veda edecek isimler;
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.
145. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (TAHMİNLER)
Ertuğrul Bey'in planı adım adım işledi. 145. ya da 146. bölümde Lefke kalesine fetih yapılacak.
Yeni bölümün ilk sahnesinde Dragos'un tam kellesi gidecekken ortalık karışacak. Dragos'un ölümü biraz ertelenmiş olsa da en geç bir sonraki bölümde kellesi gidecek. Yani İlker Aksum diziden ayrılacak.