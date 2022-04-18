Doğuş kimdir? Doğuş kaç yaşında ve nereli?

Orhan Baltacı ya da bilinen adıyla Doğuş, son yayınladığı şarkısının ardından gündeme geliyor. Çeşitli zorluklarla karşılaşan ünlü isim, 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan Doğuş adlı albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Peki Doğuş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DOĞUŞ KİMDİR?

Orhan Baltacı ya da bilinen adıyla Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. Ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlar yaşadığından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.

Çeşitli zorluklarla karşılaşan ünlü isim, 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan Doğuş adlı albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. İlk albümü olmasına rağmen 'Gamsız', '#Uyan', 'Ben Sensiz Ne Yaparım' gibi şarkıları liste başı oldu. 1998'de 'Yalancı', 'Milyonda Bir', 'Bunun Adına Yürek Derler' gibi parçaları içeren, kariyerinin ikinci albümü olan Doğuş ve Şarkıları'nı çıkardı. 2000 yılında üçüncü albümü 'Hadi Hızlandır'ı, Almanya'da çıkardı. 2001 yılında dördüncü albümü 'Sevdim'i dinleyicisiyle buluşturan ünlü şarkıcı, 2002 yılında da beşinci albümü 'Denge'yi müzik piyasasına sundu. Bu albümden sonra iki yıl ara veren Doğuş, 2004 yılında '6.His' isimli albümünü çıkardı. 2005 yılında kendi müzik firması olan Doğ Müzik'i kurdu ve ilk prodüktörlüğünü Elif Karlı'nın albümünde yaptı. 2006 yılında tamamen tarzını değişerek arabesk bir albümle sevenleriyle tekrar buluştu. 2008'de 'Ten' adlı maksi teklisini çıkardı. 2009'da 'Onbirde Bir', 2010'da Kırık Hançer, 2014'te Sevgilerimle, 2015'te ise Aklında Bulunsun isimli albümlerini piyasaya sürdü.

Doğuş son olarak 2022 yılında yayınladığı #Geçmicek adlı single parçasıyla, Tarkan'ın Geççek şarkısına meydan okudu. 2012 yılında Survivor'a katılan şarkıcı, 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Çiftin Arda ve Arın ismini verdikleri 2 çocuğu bulunuyor.