Doktor Strange filmi 6 Ocak 2022 akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Başarılı cerrah Strange'in geçirdiği trafik kazası sonucunda elindeki sinirlerinin zarar görmesinin ardından başlayan hikaye, sürükleyici konusu ile dikkatleri çekiyor. Peki; Doktor Strange filmi konusu nedir? Doktor Strange filmi oyuncuları kimler?
Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.
Orjinal adı : Doctor Strange
Yönetmen : Scott Derrickson
Yapım Yılı : 2016
Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton