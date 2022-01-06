Doktor Strange filmi 6 Ocak 2022 akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Başarılı cerrah Strange'in geçirdiği trafik kazası sonucunda elindeki sinirlerinin zarar görmesinin ardından başlayan hikaye, sürükleyici konusu ile dikkatleri çekiyor. Peki; Doktor Strange filmi konusu nedir? Doktor Strange filmi oyuncuları kimler?

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Doctor Strange

Yönetmen : Scott Derrickson

Yapım Yılı : 2016

Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton