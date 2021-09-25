Düğün Dernek 2 Sünnet filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Absürt komedi türündeki yapımın başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir bulunurken ikiliye Rasim Öztekin gibi usta oyuncu da eşlik etmişti. Peki Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu ne? Düğün Dernek 2 Sünnet filmi oyuncuları kim?

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NE?

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır.

Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI KİM?

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşıyor. Kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimler ise Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.