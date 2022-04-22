Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ebru Şahin kimdir? Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:21

Ebru Şahin kimdir? Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

Ebru Şahin kimdir? Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

Fenomen Hercai dizisiyle zirveyi yakalayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, son dönemde ATV ekranlarında yayınlanan Destan diziyle ön plana çıkıyor. Özellikle Destan’daki performansıyla izleyicilerden tam not alan Şahin, Hercai ardından dinlenerek ekrana ara vermişti. Destan dizisiyle ekranlara bomba gibi dönen Ebru Şahin hayatı ile merak konusu. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler…

Ebru Şahin İstanbullu Gelin'den bu yana birbirinden başarılı projelere imza atarken seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Güzel oyuncu ATV ekranlarının fenomen dizisi Destan'da 'Akkız' karakterine hayat veriyor. Aslen Spor Bilimleri mezunu olan Ebru Şahin hayatı ve kariyeri ile sık sık araştırılıyor. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? İşte Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin dizileri ve hayatı…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Bir süredir ekranların aranan ismi olan genç ve güzel oyuncu Ebru Şahin ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da başarılı bir performans sergiliyor. İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler…

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şahin kimdir? Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA