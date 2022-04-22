Ebru Şahin kimdir? Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

Ebru Şahin İstanbullu Gelin'den bu yana birbirinden başarılı projelere imza atarken seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Güzel oyuncu ATV ekranlarının fenomen dizisi Destan'da 'Akkız' karakterine hayat veriyor. Aslen Spor Bilimleri mezunu olan Ebru Şahin hayatı ve kariyeri ile sık sık araştırılıyor. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? İşte Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin dizileri ve hayatı…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Bir süredir ekranların aranan ismi olan genç ve güzel oyuncu Ebru Şahin ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da başarılı bir performans sergiliyor. İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler…