Başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Eltilerin Savaşı filmi 30 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Komedi türünde film sevenlerin yakından takip ettiği filmde Gizem ve Sultan iki eltidir ve birbirleri ile komik atışmaları vardır. Birbirleri ile yaptıkları eğlenceli savaşın anlatıldığı Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

İki eltinin birbiriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarını izlediğimiz Eltilerin Savaşı hangi apartmanda, nerede çekildi merak edilenler arasında yer alıyor. Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.