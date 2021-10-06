İngilizce Türkçe en iyi çeviri siteleri: Türkçe İngilizce ve diğer diller için en iyi ve doğru çeviri siteleri

Yabancı dil, günlük hayatın önemli bir parçası olarak karşımızda durmaktadır. Ansızın kafamıza takılan yabancı bir kelime, alışveriş sırasında arkamızda bekleyen turistlerin söyledikleri ya da bir tabelada gördüğümüz kelimeler... Bu tip ve nice durumlar için ise profesyonel düzeyde yabancı dil bilmeye gerek yok.

EN İYİ ÇEVİRİ SİTELERİ 2021

Zira, geniş internet mecrası içerisinde çeviri siteleri ile, Türkçe'den İngilizce'ye ya da diğer diğller için çevirileri kolay bir şekilde yapabiliyoruz. En iyi çeviri sitesi seçimi ise, internetin büyüklüğü düşünüldüğünde zor bir durumdur. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde, internetten en iyi çeviri siteleri hakkında bilgi verdik.

GOOGLE ÇEVİRİ (GOOGLE TRANSLATE)

Google Çeviri, metin, konuşma, resim, site veya gerçek zamanlı video da dahil olmak üzere birden fazla metin ve ortam biçimini bir dilden diğerine çevirebilir.

Çeşitli seviyelerde 100'den fazla dili desteklemektedir ve Mayıs 2013 itibarıyla günde 200 milyondan fazla kişiye hizmet vermektedir. Bazı dillerde Google Çeviri, çevrilmiş metinleri telaffuz edebilir, kaynak ve hedef metin içinde karşılık gelen kelimeleri ve cümleleri vurgulayabilir, tek kelimelik girdi için basit bir sözlük olarak hareket edebilir. "Dili algıla" seçilirse, bilinmeyen bir dildeki metin otomatik olarak tanımlanabilir. Bir kullanıcı kaynak metinde bir URL girerse, Google Çeviri web sitesinin bir makine çevirisine bir köprü oluşturur. Bazı dillerde metin, ekran klavyesi, el yazısı tanıma veya konuşma tanıma yoluyla girilebilir.

Google Çeviri, bazı tarayıcılarda çeviri motorunu çalıştırabilen bir uzantı olarak mevcuttur.

Google hizmetleri için birkaç Firefox eklentisi ve benzer şekilde çeviri hizmetine sağ tıklama komutuyla erişime izin veren Google Çeviri için de mevcuttur. Google Chrome tarayıcısı için bir uzantı da mevcut; Şubat 2010'da Google Çeviri, isteğe bağlı otomatik web sayfası çevirisi için varsayılan olarak Chrome tarayıcısına entegre edildi.

Android ve iOS için Google Çeviri uygulaması 90'dan fazla dili destekliyor ve 37 dilde fotoğraf yoluyla, 32 "konuşma modunda" sesle ve 27 "gerçek zamanlı video yoluyla" genişletilmiş gerçeklik modunda "tercüme edebiliyor.

Android uygulaması Ocak 2010'da piyasaya sürüldü, Ağustos 2008'de iOS kullanıcıları için bir HTML5 web uygulaması yayınlandı, ardından 8 Şubat 2011'de bir yerel uygulama izledi. 2011 yılının başında İngilizce ve İspanyolca arasında çeviri yapılırken Konuşma Modu desteklendi (alfa testinde). Google Çeviri içindeki bu arayüz, kullanıcıların başka bir dilde yakınınızdaki biriyle akıcı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Ekim 2011'de 14 dile genişletildi.

'Kamera girişi' işlevi, kullanıcıların bir belgenin, tabela vb. Fotoğraflarını çekmesine olanak tanır. Google Çeviri, metinden gelen metni optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak tanır ve çevirir. Kamera girişi tüm dillerde kullanılamaz.

Ocak 2015'te uygulama, Google'nin Word Lens uygulamasını satın almasının bir sonucu olarak, cihazın kamerasını kullanarak metni gerçek zamanlı olarak çevirebilme yeteneğini kazandı. Gerçek zamanlı video çevirisinin (artırılmış gerçeklik) özelliği hızı ve kalitesi, konvolusyonel sinir ağlarını kullanan yeni bir uygulamanın piyasaya sürülmesi ile Temmuz 2015'te daha da geliştirildi.

Siteye ulaşmak için, https://translate.google.com/

YANDEX ÇEVİRİ

Yandex.Çeviri, Yandex tarafından sağlanan amacı metin ve web sayfaları diğer dillere çevirmek olan bir web hizmetidir.

Sistem milyonlarca çevrilmiş metnin analizine göre sözlüğünü oluşturur. Metni çevirmek için bilgisayar ilk olarak veri tabanı kelimeleri ile karşılaştırma yapar. Sonrasında ise bilgisayar metni temel dil modelleri ile karşılaştırır ve metnin anlatımını metnin bağlamında belirlemeye çalışır.

Çeviricinin Yandex.Browser'da kurulduğundan tarayıcı otomatik olarak desteklenen dilde çeviri yapmayı teklif eder.

Aralık 2015-Ocak 2016'dan beri 64 dile çeviri mevcuttur.

Çeviri yönü otomatik olarak belirlenir. Tek sözcük, bütün metin ve kişisel web sayfası çevirisi mümkündür. Manuel olarak metin girdiğinizde, sistem pop-up penceresini harekete geçirecektir. Çeviri sayfası ve orijinal sayfa iki pencereli şekilde görüntüleyebilme olasılığı vardır. Windows Phone, Android ve iOS üzerine kurulu uygulaması vardır. Orijinal metnin ve çevirinin telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

Bedava versiyona ek olarak ücretli çevrimiçi versiyonu da mevcuttur (10.000 karaktere kadar ücretsiz, sonrası ücretli). Bu çevrim içi versiyon öncelikli olarak internet mağazalarını ve seyahat şirketlerini yerelleştirmek amaçlıdır.

Siteye ulaşmak için, https://ceviri.yandex.com.tr/

MICROSOFT BING TERCÜME (BING TRANSLATE)

Bing Tercüme, metinleri veya tüm web sayfalarını farklı dillere çeviren Bing hizmetlerinin bir parçası olarak Microsoft tarafından sağlanan çeviri portalına bakan bir kullanıcıdır. Tüm çeviri çiftleri, arka uç çeviri yazılımı olarak Microsoft Araştırma tarafından geliştirilen istatistiksel bir makine çeviri platformu ve web hizmeti olan Microsoft Tercüman tarafından desteklenmektedir

Bing Tercüman, kullanıcı tarafından girilen tümcecikleri çevirebilir veya bir web sayfasına bir bağlantı kazanabilir ve tümüyle çevirebilir. Tüm bir web sayfasını çevirirken veya kullanıcı Bing arama sonuçlarında "Bu sayfayı çevir" i seçtiğinde, İki Dilli Görüntüleyici gösterilir. Bing Translator birçok Microsoft ürünü ile bütünleşir.

Siteye ulaşmak için, https://www.bing.com/translator?to=tr&setlang=tr

TURENG SÖZLÜK

Tureng Sözlük (adı Türkçe "Tur" ve İngilizce "Eng" kelimelerinin kısaltmasıyla oluşmuştur.) beş dilli online olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca sözlük tarafından çeviren ve Tureng Çeviri Ltd'nin kurduğu bir Türk çeviri şirketidir. 20 Mayıs 2009 itibarı ile sitede 2.000.000'dan fazla Türkçe ve İngilizce kelimeler ve ifadeler barındırır.

Siteye ulaşmak için, https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce

SESLİ SÖZLÜK

Seslisozluk, internet üzerinden hizmet veren çok dilli bir sözlük. Ancak esas tanınırlığını İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yaptığı sözcük çevirileriyle sağlamıştır. Ocak 2008 itibarıyla, Google PageRank sıralamasında Türkiye kaynaklı sözlükler arasında en çok ziyaret edilen sözlük sitesi olmuştur, dünya çapında ise en çok ziyaret edilen 6. sözlüktür. İngilizce ve Türkçe yanında Osmanlıca, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca da sözcük çevirisi yapılabilecek diller arasındadır. Sözlüğe ayrıca cep bilgisayarı, akıllı telefon ve web tarayıcısı destekli bütün cep telefonlarından da erişilebilmektedir.

Siteye ulaşmak için, https://www.seslisozluk.net/

NFC özelliği nedir, açma ve ekleme nasıl yapılır? NFC özelliği olan telefonlar nelerdir?

KEP adresi nedir, nasıl alınır? KEP adresi başvuru, giriş ve sorgulama işlemleri