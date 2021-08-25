Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri

ENDÜLÜS USULÜ TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavukları tuz ve karabiberle marine edin. Büyük bir tavada zeytinyağını kızdırdıktan sonra tavukları tavaya alın ve iyice kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika mühürleyin. Tavukları tabağa aldıktan sonra kızgın olan tavanın altını biraz kısın, yemeklik doğradığınız sarımsak ve soğanları ilave edin. Soğan yumuşayana kadar karıştırarak 4 dakika kadar pişirin.

Unu da ekleyip bir miktar kavurun. Sirkeyi ekleyerek karışımın çekmesini sağlayın. Küçük bir kapta; su, tavuk suyu, portakal suyu ve kabukları, üzümler, zeytin ve safranı karıştırın. Bu karışımı tavaya ekleyerek hafif fokurdamaya başlayana dek pişirin. Hafif kıvam alan sosa önceden pişirdiğiniz tavukları ekleyin. Kısık ateşte tavuğumuz pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Fırınlanmış bademlerle tavukları kaselere pay edin. Doğranmış maydanozla servis edin. Afiyet olsun!