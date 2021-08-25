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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:14 Son Güncelleme: 25.8.2021 21:19

Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri

Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri

MasterChef yarışmasının 25 Ağustos tarihli yayınında yer alan Endülüs usulü tavuk yemeğinin yapılışı pek çok kişinin araştırma konusu oldu. Yarışmacıların hem birbiriyle hem de zamanla yarışarak ortaya çıkardığı bu yemek, Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır gibi sorularla gündeme geldi. İşte MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri!

Endülüs mutfağından bir lezzet olan Endülüs usulü tavuk yemeğinin yapılışı bugün internetin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. MasterChef programında yarışmacıların becerilerini yarıştırarak hazırladığı bu yemek, Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri haberimizde!

ENDÜLÜS USULÜ TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 4 parça tavuk göğsü
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • 4 parça tavuk budu
  • Yarım su bardağı kavrulmuş badem
  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm (tercihe bağlı)
  • 1 tutam safran (tercihe bağlı)
  • Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet büyük boy kırmızı soğan (ince ince doğranmış)
  • 6 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı un
  • Çay bardağının dörtte biri kadar sirke
  • Yarım su bardağı su
  • 1 su bardağı yeşil zeytin (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • Yarım portakalın suyu
  • 1 avuç kadar ince kıyılmış maydanoz

ENDÜLÜS USULÜ TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavukları tuz ve karabiberle marine edin. Büyük bir tavada zeytinyağını kızdırdıktan sonra tavukları tavaya alın ve iyice kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika mühürleyin. Tavukları tabağa aldıktan sonra kızgın olan tavanın altını biraz kısın, yemeklik doğradığınız sarımsak ve soğanları ilave edin. Soğan yumuşayana kadar karıştırarak 4 dakika kadar pişirin.

Unu da ekleyip bir miktar kavurun. Sirkeyi ekleyerek karışımın çekmesini sağlayın. Küçük bir kapta; su, tavuk suyu, portakal suyu ve kabukları, üzümler, zeytin ve safranı karıştırın. Bu karışımı tavaya ekleyerek hafif fokurdamaya başlayana dek pişirin. Hafif kıvam alan sosa önceden pişirdiğiniz tavukları ekleyin. Kısık ateşte tavuğumuz pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Fırınlanmış bademlerle tavukları kaselere pay edin. Doğranmış maydanozla servis edin. Afiyet olsun!

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Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? MasterChef Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri
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