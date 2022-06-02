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Giriş Tarihi: 2.6.2022 14:18

Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Er Ryan’ı Kurtarmak filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ve oyuncuları ile televizyonda yayınlandığı zaman araştırılıyor. Film, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır. İşte Er Ryan'ı Kurtarmak filmi hakkında bazı bilgiler…

1998'te vizyona giren Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ve oyuncuları ile film severler tarafından araştırılıyor. Steven Spielberg tarafından yönetilerek Robert Rodat tarafından yazılan, II. Dünya Savaşı konulu bir epik savaş filmidir. Peki Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikalı bir anne, 2. Dünya Savaşı yıllarında üç oğlunun birden ölüm haberini almıştır. Anne artık dördüncü oğlunun yaşadığını bilmek ister. Oğlunun savaştan sağ bir şekilde dönmesi için yakarışta bulunan annenin sesi Başkan tarafından duyulur. Başkan, ne pahasına olursa olsun annenin dördüncü oğlu olan James Ryan'ın kurtarılması için talimat verir. Bu konuda sekiz kişilik bir askeri birlik görevlendirilir. Bu askeri birlikte, savaş zorluğunun yaşandığı ortamda James Ryan'ı kurtarmak için kendilerini de tehlikeye atarak hakikatli bir yaşam mücadelesine soyunacaktır.

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Matt Damon

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Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ne, oyuncuları kim?
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