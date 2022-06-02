1998'te vizyona giren Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ve oyuncuları ile film severler tarafından araştırılıyor. Steven Spielberg tarafından yönetilerek Robert Rodat tarafından yazılan, II. Dünya Savaşı konulu bir epik savaş filmidir. Peki Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikalı bir anne, 2. Dünya Savaşı yıllarında üç oğlunun birden ölüm haberini almıştır. Anne artık dördüncü oğlunun yaşadığını bilmek ister. Oğlunun savaştan sağ bir şekilde dönmesi için yakarışta bulunan annenin sesi Başkan tarafından duyulur. Başkan, ne pahasına olursa olsun annenin dördüncü oğlu olan James Ryan'ın kurtarılması için talimat verir. Bu konuda sekiz kişilik bir askeri birlik görevlendirilir. Bu askeri birlikte, savaş zorluğunun yaşandığı ortamda James Ryan'ı kurtarmak için kendilerini de tehlikeye atarak hakikatli bir yaşam mücadelesine soyunacaktır.

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Matt Damon