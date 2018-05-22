Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (edho) 104. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile Atv'deydi. Az sonra Eşkıya'nın 104. son bölümünün tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölümde Hızır, Şahin Ağa'nın Ünal'ın evine gittiğini öğrendi:

104. BÖLÜM ÖZETİ

Cia'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır.

Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına Cia'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır.

Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur.

Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.