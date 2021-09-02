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Giriş Tarihi: 2.9.2021 00:52 Son Güncelleme: 2.9.2021 00:53

Evde makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan MasterClass’da evde makarna hamuru yapmanın incelikleri yarışmacılara öğretildi. Ekranlarda makarna hamuru yapımını izleyenler kendileri de hazırlamak isteyerek evde makarna tarifi ile ilgili detayları evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında makarna hamuru hazırlama masterclassı verildi. Ekranlarda eğitimi izleyenler evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

EVDE MAKARNA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MAKARNA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 5 yumurta
  • 2- 2.5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar su

MAKARNA TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Elekten geçirdiğiniz unu geniş bir kaba alın.
  2. Unun ortasına elinizle bir oyuk açın.
  3. Oyuğun içine yumurtaları kırın.
  4. Tuzunu da ekleyip hamuru dışarıdan içeri olacak şekilde yoğurun.
  5. Eğer çok sert bir hamur elde ettiyseniz hamurunuzu su yardımıyla yumuşatabilirsiniz.
  6. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın. Yumuşayan hamurunuzu bir oklava yardımıyla açın.
  7. Hamuru uzun şeritler halinde kesin.
  8. Her şeridi arasına un serperek hamurları üst üste dizin ve kesin.
  9. Hamurları kurulaşana kadar fırınlayın.
  10. Ev yapımı makarnanız hazır. Afiyet olsun.

MAKARNA KAÇ KALORİ?

Ev Yapımı Makarna Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 244 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında ev yapımı makarnada 244 kalori bulunmaktadır.

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