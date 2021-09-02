Evde makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında makarna hamuru hazırlama masterclassı verildi. Ekranlarda eğitimi izleyenler evde makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

EVDE MAKARNA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MAKARNA TARİFİ MALZEMELERİ

5 yumurta

2- 2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

MAKARNA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Elekten geçirdiğiniz unu geniş bir kaba alın. Unun ortasına elinizle bir oyuk açın. Oyuğun içine yumurtaları kırın. Tuzunu da ekleyip hamuru dışarıdan içeri olacak şekilde yoğurun. Eğer çok sert bir hamur elde ettiyseniz hamurunuzu su yardımıyla yumuşatabilirsiniz. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın. Yumuşayan hamurunuzu bir oklava yardımıyla açın. Hamuru uzun şeritler halinde kesin. Her şeridi arasına un serperek hamurları üst üste dizin ve kesin. Hamurları kurulaşana kadar fırınlayın. Ev yapımı makarnanız hazır. Afiyet olsun.

MAKARNA KAÇ KALORİ?

Ev Yapımı Makarna Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 244 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında ev yapımı makarnada 244 kalori bulunmaktadır.