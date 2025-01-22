Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Factorio Sistem Gereksinimleri - Factorio Kaç GB, Önerilen Minimum PC Donanım Özellikleri Nedir?
Giriş Tarihi: 22.1.2025 15:39 Son Güncelleme: 22.1.2025 15:39

Factorio Sistem Gereksinimleri - Factorio Kaç GB, Önerilen Minimum PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunları çok fazladır. Bu oyunlar arasında adını duyurmuş olanlardan bir tanesi de Factorio oyunudur. Bu oyun fabrikalar kurup bakımlarının yapıldığı bir oyundur. Oyun oldukça eğlenceli olduğu için çok fazla insan tarafından sevilerek oynanmaktadır. Factorio oyununun da diğer oyunlar gibi kendine özel sistem gereksinimleri vardır. Peki Factorio sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Factorio Sistem Gereksinimleri - Factorio Kaç GB, Önerilen Minimum PC Donanım Özellikleri Nedir?

Factorio hem tek hem de çoklu modda oynanan bir oyundur. Bu oyunda birçok görev vardır. Bu görevlerin yapıldığı bir oyundur. Factorio çok fazla oyuncuya sahip olsa da hâlâ yeni oyuncularla buluşan bir oyundur. Factorio yeni oynamaya başlayacakların bu oyunun sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Çünkü sistem gereksinimleri bilinmeden satın alınırsa ve oyun bilgisayarın kaldıramayacağı bir oyun olursa ödenen para boşa gitmiş olur. Peki Factorio PC donanım özellikleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Factorio Gereksinimleri

Factorio oyunu da diğer oyunlar gibi sitem gereksinimleri olan bir oyundur. Bilgisayar oyunlarının en önemli unsuru bu sistem gereksinimleridir. Eğer sistem gereksinimlerine bakılmayarak bir oyun yüklenirse oyunu bilgisayar kaldıramayabilir. Bilgisayarların belirli donanım özellikleri vardır. Bu özellikleri aşan oyunlar indirilirse bilgisayarlar bunu kaldıramaz. Bu yüzden önceden araştırılmalıdır. Factorio Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer birbirlerine uyarlarsa oyun satın alınabilir.

Factorio PC Donanım Özellikleri

Bilgisayarlar, bilgisayar oyunları oynayanlar için çok önemlidir. Bilgisayarlarına kaldıramayacakları uygulama yüklemekten kaçınırlar. Bilgisayar oyunlarının belirli sistem gereksinimleri vardır. Bunlar bilgisayarın donanım özelliklerine göre bakılır ve karşılaştırılır. Eğer birbirleriyle uyumlularsa oyun indirilebilir. Çünkü uyumlu oldukların bilgisayar oyunu açar ve bir sorun yaşanmaz. Factorio oyunu için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 10
  • İşlemci: 3 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • DirectX: 11
  • Depolama: 3 GB

Factorio Minimum Sistem Gereksinimleri

Factorio fabrikaların kurulduğu bir oyundur. Bu oyunun oyuncu sayısı çok fazladır. Arkadaş gruplarının çoklu mod ile oynayabileceği bir oyun olduğu için çok sevilmektedir. Factorio oynayacak kişiler ilk önce sistem gereksinimlerine bakmalıdır. Sistem gereksinimleri oyunun hangi bilgisayara yüklenebileceğini göstermektedir. Sistem gereksinimleri ile PC donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Eğer uyumlu değillerse oyunu yüklemek denenmemelidir. Factorio yüklemek için minimum gereksinimleri taşımak bile yeterlidir. Factorio minimum gereksinimleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10
  • İşlemci: 3 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • DirectX: 11
  • Depolama: 3 GB
Cities: Skylines Sistem Gereksinimleri - Cities Skylines Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Neler? CS GO Sistem Gereksinimleri Neler? CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri DayZ Sistem Gereksinimleri - DayZ Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimleri ve PC Donanım Özellikleri Nedir? Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri 2023 - Euro Truck Simulator 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Factorio Sistem Gereksinimleri - Factorio Kaç GB, Önerilen Minimum PC Donanım Özellikleri Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA